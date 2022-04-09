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На Харьковщине оккупанты глушат мобильную связь - Генштаб

Киев • УНН

 • 209356 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области рашисти осуществляют радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Харьковщине оккупанты глушат мобильную связь - Генштаб

Цитата

"На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичное блокирование города Харькова. С целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи. С целью наращивания группировки войск, из Белгородской области в район Шевченково Харьковской области перемещено в двух батальонных тактических групп противника", - говорится в сообщении.

Детали

Также Генштаб информирует о российском вторжении по другим направлениям:

· На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

· На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошковского, Степного и Марьинки.

· На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области

Дополнение

Российские оккупанты стараются обойти Изюм на Харьковщине, концентрированно направить свои войска в Донецкой и Луганской областей для усиления там военного присутствия.

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