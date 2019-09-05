На Харківщині лісничий підозрюється в заподіянні шкоди на 8 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Правоохоронці викрили лісничого Чугуєво-Бабчанського державного лісового господарства Харківської області на заподіянні шкоди на вісім мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, з початку 2019 року лісничий неналежно виконував свої службові обов’язки з охорони лісів від самовільних рубок. Слід зазначити, що посада "лісничий" відноситься до службових осіб державної лісової охорони, яка має статус правоохоронного органу.
У ході досудового слідства встановлено, що службовцю був відомий факт незаконної заготівлі деревини на території очолюваного ним лісництва. Однак всупереч своїм службовим обов’язкам лісничий не перешкоджав протиправній діяльності.
За результатами ревізії лісового господарства правоохоронці задокументували факт здійснення незаконних порубок дерев цінних порід загальним обсягом майже 1300 кубічних метрів, унаслідок чого державі заподіяні збитки на майже вісім мільйонів гривень.
Слідчі Управління СБУ в Харківській області кваліфікували протиправні дії лісничого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України як службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, та оголосили підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, посадовцю лісогосподарства на території Ільницького лісництва у Закарпатті оголошено підозру у незаконній вирубці лісів та реалізації лісопродукції.