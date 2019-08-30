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Посадовцю на Закарпатті оголошено про підозру в незаконній вирубці лісів

Посадовцю на Закарпатті оголошено про підозру в незаконній вирубці лісів

Київ • УНН

 • 8561 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Посадовцю лісогосподарства на території Ільницького лісництва у Закарпатті оголошено підозру у незаконній вирубці лісів та реалізації лісопродукції. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

"Співробітники СБУ встановили, що посадовець лісогосподарства організував вирубування деревини на ділянці ввіреного йому обходу без відповідного документального обліку. Протиправно заготовлену лісопродукцію він планував реалізувати своїм спільникам", - йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, починаючи з 2015 року в Україні до суду передано 1331 кримінальне провадження за статтею про незаконну порубку лісу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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