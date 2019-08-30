Должностному лицу на Закарпатье объявлено о подозрении в незаконной вырубке лесов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Должностному лицу лесхоза на территории Ильницкого лесничества в Закарпатье объявлено подозрение в незаконной вырубке лесов и реализации лесопродукции. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники СБУ установили, что чиновник лесхоза организовал вырубку древесины на участке вверенного ему обхода без соответствующего документального учета. Противоправно заготовленную лесопродукцию он планировал реализовать своим сообщникам", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
Напомним, начиная с 2015 года в Украине в суд передано 1331 уголовное производство по статье о незаконной порубке леса.