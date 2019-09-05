В Харьковской области лесник подозревается в причинении вреда на 8 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Правоохранители разоблачили лесничего Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства Харьковской области в причинении вреда на восемь миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, с начала 2019 года лесничий ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по охране лесов от самовольных вырубок. Следует отметить, что должность "лесничий" относится к должностным лицам государственной лесной охраны, которая имеет статус правоохранительного органа.
В ходе досудебного следствия установлено, что служащему был известен факт незаконной заготовки древесины на территории возглавляемого им лесничества. Однако вопреки своим служебным обязанностям лесничий не препятствовал противоправной деятельности.
По результатам ревизии лесного хозяйства правоохранители задокументировали факт совершения незаконных вырубок деревьев ценных пород общим объемом около 1300 кубических метров, вследствие чего государству причинены убытки на почти восемь миллионов гривен.
Следователи Управления СБУ в Харьковской области квалифицировали противоправные действия лесничего по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины как служебную халатность, повлекшая тяжкие последствия, и объявили подозрение в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.
Напомним, должностному лицу на территории Ильницкого лесничества в Закарпатье объявлено подозрение в незаконной вырубке лесов и реализации лесопродукции.