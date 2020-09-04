На хабарі затримано начальника обласного управління лісового та мисливського господарства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Начальника обласного управління лісового та мисливського господарства затримано під час отримання другого траншу хабаря у сумі 60 тис. гривень за нелегальний продаж деревини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ТУ ДБР, розташованим у м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України затримано на одержанні неправомірної вигоди начальника обласного управління лісового та мисливського господарства (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наприкінці липня 2020 року начальник управління викликав до себе лісничого та описав схему, відповідно до якої він повинен неофіційно за готівкові кошти реалізувати частину зібраної в лісництві продукції (деревини), занизивши в офіційній звітності її реальний об’єм, а готівкові кошти передавати йому.
Зазначається, що згодом начальник управління знову зустрівся із лісничим, вимагаючи передати йому 70 тис. гривень від продажу сільгосппродукції та в подальшому щомісячно надавати 15 тис. гривень від реалізації за готівкові кошти деревини, спиляної на території підпорядкованого лісництва без внесення до реєстру.
Прокуратура повідомляє, що у разі відмови посадовець погрожував звільнити лісничого із займаної посади. Обумовлену суму коштів начальник управління отримав двома частинами.
"3 вересня 2020 року під час передачі другого траншу у сумі 60 тис. гривень посадовця затримали. Під час обшуку у його кабінеті виявили частину коштів, переданих йому раніше", - розповіли в прокуратурі.
Також наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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