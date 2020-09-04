На взятке задержан начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства задержан при получении второго транша взятки в сумме 60 тыс. гривен за нелегальную продажу древесины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями ТУ ГБР, расположенного в г. Киеве, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Запорожской области ДВР НП Украины задержан на получении неправомерной выгоды начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в конце июля 2020 года начальник управления вызвал к себе лесничего и описал схему, согласно которой он должен неофициально за наличные средства реализовать часть собранной в лесничестве продукции (древесины), занизив в официальной отчетности ее реальный объем, а наличные средства передавать ему.
Отмечается, что впоследствии начальник управления снова встретился с лесничим, требуя передать ему 70 тыс. гривен от продажи сельхозпродукции и в дальнейшем ежемесячно предоставлять 15 тыс. гривен от реализации за наличные средства древесины, спиленной на территории подчиненного лесничества без внесения в реестр.
Прокуратура сообщает, что в случае отказа чиновник угрожал уволить лесничего с занимаемой должности. Оговоренную сумму средств начальник управления получил двумя частями.
"3 сентября 2020 года во время передачи второго транша в сумме 60 тыс. гривен чиновника задержали. Во время обыска в его кабинете обнаружили часть средств, переданных ему ранее", - рассказали в прокуратуре.
Также сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, президенту банка "АРКАДА" сообщено о подозрении.