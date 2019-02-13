На хабарі викрито інспектора патрульної поліції

"12 лютого 2019 року за процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України та оперативного супроводу співробітників СП БКОЗ УСБУ в Львівській області, слідчими територіального управління ДБР у м. Львові задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди інспектором відділу адміністративної практики управління патрульної поліції у м. Львові Департаменту патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що хабар у розмірі 1200 доларів США призначався за повернення громадянину водійського посвідчення, вилученого у рамках адміністративного провадження за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Під час проведення обшуку кошти виявлено та вилучено в повному обсязі. Підозрюваного затримано.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та звернення до суду щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ викрила на систематичних хабарах оперуповноваженого одного із райвідділів Головного управління Національної поліції в Одеській області.



