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На взятке разоблачили инспектора патрульной полиции

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Во Львове задержан инспектор патрульной полиции за вымогательство и получение неправомерной выгоды за возвращение гражданину водительского удостоверения. Об этом сообщает военная прокуратура Западного региона Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

"12 февраля 2019 по процессуального руководства военной прокуратуры Западного региона Украины и оперативного сопровождения сотрудников СП БКОП УСБУ во Львовской области, следователями территориального управления ГБР в м. Орел задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды инспектором отдела административной практики управления патрульной полиции в г. Львове департамента патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Установлено, что взятку в размере 1200 долларов США предназначалась за возврат гражданину водительского удостоверения, изъятого в рамках административного производства по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Во время проведения обыска средства обнаружены и изъяты в полном объеме. Подозреваемый задержан.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решаются вопросы сообщения правонарушителю о подозрении и обращения в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила на систематических взятках оперуполномоченного одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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