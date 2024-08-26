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На Івано-Франківщині через уламки ракет виникли пожежі

На Івано-Франківщині через уламки ракет виникли пожежі

Київ • УНН

 • 23488 перегляди

26 серпня в Івано-Франківському районі зафіксовано три пожежі, спричинені падінням уламків ракет. Рятувальники ліквідували займання, постраждалих немає.

26 серпня в Івано-Франківському районі зафіксовано три пожежі, викликані падінням уламків ракет. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через атаки росіян на Івано-Франківщині. Постраждалих немає!

– йдеться у повідомленні.

Деталі

В одному із населених пунктів Івано-Франківського району виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку, площею 100 кв.м.

В іншому населеному пункті цього ж району загорілася господарча споруда на території приватного домогосподарства.

У цьому ж селі виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площею 50 кв.м.

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Нагадаємо

Внаслідок російського масованого удару сьогодні вранці було поранено 3 людини на Івано-Франківщині та є влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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