На Івано-Франківщині через уламки ракет виникли пожежі
Київ • УНН
26 серпня в Івано-Франківському районі зафіксовано три пожежі, спричинені падінням уламків ракет. Рятувальники ліквідували займання, постраждалих немає.
26 серпня в Івано-Франківському районі зафіксовано три пожежі, викликані падінням уламків ракет. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли через атаки росіян на Івано-Франківщині. Постраждалих немає!
Деталі
В одному із населених пунктів Івано-Франківського району виникла пожежа покрівлі новобудови житлового будинку, площею 100 кв.м.
В іншому населеному пункті цього ж району загорілася господарча споруда на території приватного домогосподарства.
У цьому ж селі виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площею 50 кв.м.
Нагадаємо
Внаслідок російського масованого удару сьогодні вранці було поранено 3 людини на Івано-Франківщині та є влучання в інфраструктурний обʼєкт.