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Атака рф на Івано-Франківщину: зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт, 3 поранених

Атака рф на Івано-Франківщину: зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт, 3 поранених

Київ • УНН

 • 20646 перегляди

Внаслідок масованого удару рф по Івано-Франківщині поранено 3 людини та пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Зеленський заявив про один з найбільших ударів рф.

Внаслідок російського масованого удару сьогодні вранці було поранено 3 людини на Івано-Франківщині та є влучання в інфраструктурний обʼєкт. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, пише УНН.

Ворог атакував Івано-Франківщину з різних напрямків. Силами ППо було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний обʼєкт, троє людей постраждалих, їм надається медична допомога

- каже Онищук.

Вона зазначає, що інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія рф сьогодні завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Війна

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