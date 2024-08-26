Атака рф на Івано-Франківщину: зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт, 3 поранених

Внаслідок російського масованого удару сьогодні вранці було поранено 3 людини на Івано-Франківщині та є влучання в інфраструктурний обʼєкт. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, пише УНН.

Ворог атакував Івано-Франківщину з різних напрямків. Силами ППо було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний обʼєкт, троє людей постраждалих, їм надається медична допомога