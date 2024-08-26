Атака рф на Івано-Франківщину: зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт, 3 поранених
Київ • УНН
Внаслідок масованого удару рф по Івано-Франківщині поранено 3 людини та пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Зеленський заявив про один з найбільших ударів рф.
Внаслідок російського масованого удару сьогодні вранці було поранено 3 людини на Івано-Франківщині та є влучання в інфраструктурний обʼєкт. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, пише УНН.
Ворог атакував Івано-Франківщину з різних напрямків. Силами ППо було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний обʼєкт, троє людей постраждалих, їм надається медична допомога
Вона зазначає, що інформація щодо руйнувань уточнюється.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія рф сьогодні завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці.