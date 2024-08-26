Атака рф на Ивано-Франковскую область: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, 3 раненых
Киев • УНН
В результате массированного удара рф по Ивано-Франковской области ранены 3 человека и поврежден инфраструктурный объект. Зеленский заявил об одном из крупнейших ударов рф.
В результате российского массированного удара сегодня утром были ранены 3 человека на Ивано-Франковщине и есть попадание в инфраструктурный объект. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, пишет УНН.
Враг атаковал Ивано-Франковскую область с разных направлений. Силами ПВО было уничтожено несколько воздушных целей. К сожалению, есть попадание в инфраструктурный объект, три человека пострадавших, им оказывается медицинская помощь
Она отмечает, что информация о разрушениях уточняется.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия рф сегодня нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов". Зафиксировано много повреждений в энергетике.