На Ивано-Франковщине из-за обломков ракет возникли пожары из-за обломков ракет
Киев • УНН
26 августа в Ивано-Франковском районе зафиксировано три пожара, вызванные падением обломков ракет. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
26 августа в Ивано-Франковском районе зафиксировано три пожара, вызванные падением обломков ракет. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Спасатели ликвидировали пожары, возникшие из-за атак россиян на Ивано-Франковщине. Пострадавших нет!
Детали
В одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района возник пожар кровли новостройки жилого дома, площадью 100 кв.м.
В другом населенном пункте этого же района загорелась хозяйственная постройка на территории частного домохозяйства.
В этом же селе возник пожар сухой травы на открытой территории, площадью 50 кв.м.
Напомним
В результате российского массированного удара сегодня утром было ранено 3 человека на Ивано-Франковщине и есть попадание в инфраструктурный объект.