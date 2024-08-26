На Ивано-Франковщине из-за обломков ракет возникли пожары из-за обломков ракет

26 августа в Ивано-Франковском районе зафиксировано три пожара, вызванные падением обломков ракет. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие из-за атак россиян на Ивано-Франковщине. Пострадавших нет! - говорится в сообщении.

Детали

В одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района возник пожар кровли новостройки жилого дома, площадью 100 кв.м.

В другом населенном пункте этого же района загорелась хозяйственная постройка на территории частного домохозяйства.

В этом же селе возник пожар сухой травы на открытой территории, площадью 50 кв.м.

Напомним

В результате российского массированного удара сегодня утром было ранено 3 человека на Ивано-Франковщине и есть попадание в инфраструктурный объект.