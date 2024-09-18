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На інклюзивні забіги зі смугою перешкод "Kordon Race" приїдуть ветерани

На інклюзивні забіги зі смугою перешкод "Kordon Race" приїдуть ветерани

Київ • УНН

 • 20476 перегляди

На інклюзивні забіги зі смугою перешкод "Kordon Race" приїдуть ветерани.

Інклюзивні змагання "Kordon Race – Територія викликів та знань" відбудуться у Львові, 21 вересня. Це забіги зі смугою перешкод, які пройдуть за підтримки програми реінтеграції військових та ветеран "МХП Поруч". Метою є зібрати кошти для інклюзивного спортивного майданчика.

Організатори готують 6 захоплюючих забігів із перешкодами. Траси будуть складені для учасників із різним ступенем підготовки: для військових, ветеранів, спортивних профі та любителів, а також дітей. 

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Євгеній Руденко (справа)

Ветеран Євгеній Руденко із Канева на Черкащині зараз активно готується до "Kordon Race". Він був серед тих, хто став на захист України від російської навали. У квітні 2014 року в складі 80-ї Львівської десантно-штурмової бригади звільняв Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. Тримав оборону на Луганському напрямку – у Лисичанську, Щасті, Станиці Луганській. Після важкого поранення втратив праву руку. Пройшов тривале лікування й саме заняття спортом сприяли кращій реабілітації. 

Я регулярно займаюсь спортом, відвідую тренажерний зал. Цьогоріч я вже брав участь у змаганнях "Звитяга Нескорених", які проходили у Черкасах за підтримки програми "МХП Поруч". Тепер ось ще з’явилась нагода поїхати до Львова. За час служби в армії часто доводилось долати смугу перешкод, тому це для мене не буде щось нове, але готуюсь звичайно. Я зареєструвався на дистанцію Special, оскільки у мене є інвалідність. Хоча дуже хотів би спробувати свої сили ще й на Individual, якщо мене допустять

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Олексій Демків

Олексій Демків, ветеран та керівник відділу земельних та майнових відносин філії "Рідний край" Західного Хабу МХП розповідає:

Уже з нетерпінням чекаю цих змагань. Смуга перешкод – це нове для мене, звісно, якщо не враховувати бойовий досвід. Останнім часом я брав участь в усіх трьох забігах, влаштованих компанією МХП. До Kordon Race фізично готовий, хоча ніякої особливої підготовки не веду. Бо незалежно від того, чи заплановані якісь змагання, чи ні - п’ять разів на тиждень тренуюся в спортивному залі

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Олександр Мафтіор

А ветеран Олександр Мафтіор приїде назмагання з Вінниччини. Він уперше братиме участь у подібних спортивних змаганнях. 

Дізнався про Kordon Race від колеги й вперше планую взяти участь у подібних змаганнях. Зареєструвався на дистанцію Ultra. З нетерпінням чекаю поїздки, думаю, буде цікаво

Переможців визначатимуть в індивідуальних та командних змаганнях. Також для учасників та глядачів будуть доступні майстер-класи з тактичної медицини та мінної безпеки, заняття на VR тренажері та зустріч з кінологами. На локації також можна буде смачно поїсти. 

Зареєструватися на забіг можна тут: https://kordonrace.com/

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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