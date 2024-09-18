Инклюзивные соревнования "Kordon Race - Территория вызовов и знаний" состоятся во Львове, 21 сентября. Это забеги с полосой препятствий, которые пройдут при поддержке программы реинтеграции военных и ветеран "МХП Поруч". Целью является собрать средства для инклюзивной спортивной площадки.

Организаторы готовят 6 захватывающих забегов с препятствиями. Трассы будут составлены для участников с разной степенью подготовки: для военных, ветеранов, спортивных профи и любителей, а также детей.

Ветеран Евгений Руденко из Канева Черкасской области сейчас активно готовится к "Kordon Race". Он был среди тех, кто стал на защиту Украины от российского нашествия. В апреле 2014 года в составе 80-й Львовской десантно-штурмовой бригады освобождал Славянск и Краматорск в Донецкой области. Держал оборону на Луганском направлении - в Лисичанске, Счастье, Станице Луганской. После тяжелого ранения потерял правую руку. Прошел длительное лечение и именно занятия спортом способствовали лучшей реабилитации.

Я регулярно занимаюсь спортом, посещаю тренажерный зал. В этом году я уже участвовал в соревнованиях "Звитяга Непокоренных", которые проходили в Черкассах при поддержке программы "МХП Поруч". Теперь вот еще появилась возможность поехать во Львов. За время службы в армии часто приходилось преодолевать полосу препятствий, поэтому это для меня не будет что-то новое, но готовлюсь конечно. Я зарегистрировался на дистанцию Special, поскольку у меня есть инвалидность. Хотя очень хотел бы попробовать свои силы еще и на Individual, если меня допустят

Алексей Демкив, ветеран и руководитель отдела земельных и имущественных отношений филиала "Родной край" Западного Хаба МХП рассказывает:

Уже с нетерпением жду этих соревнований. Полоса препятствий - это новое для меня, конечно, если не учитывать боевой опыт. В последнее время я участвовал во всех трех забегах, устроенных компанией МХП. К Kordon Race физически готов, хотя никакой особой подготовки не веду. Потому что независимо от того, запланированы ли какие-то соревнования или нет - пять раз в неделю тренируюсь в спортивном зале

А ветеран Александр Мафтиор приедет на соревнования из Винницкой области. Он впервые будет участвовать в подобных спортивных соревнованиях.

Узнал о Kordon Race от коллеги и впервые планирую принять участие в подобных соревнованиях. Зарегистрировался на дистанцию Ultra. С нетерпением жду поездки, думаю, будет интересно

Победителей будут определять в индивидуальных и командных соревнованиях. Также для участников и зрителей будут доступны мастер-классы по тактической медицине и минной безопасности, занятия на VR тренажере и встреча с кинологами. На локации также можно будет вкусно поесть.

Зарегистрироваться на забег можно здесь: https://kordonrace.com/