На горі Тростян травмувався лижник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Львівській області, на горі Тростян травмувався лижник, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як повідомили ЗМІ у прес-службі ДСНС Львівської області, 23 січня рятувальники на лижній трасі гори Тростян надали допомогу травмованому туристу-лижнику.
Під час катання лижник, 1984 року народження, житель м. Запоріжжя, отримав травму лівої руки.
Рятувальники надали потерпілому домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.
Нагадаємо, у Сколівському районі, під час прогулянки лісом, турист зламав ногу.