На горе Тростян травмировался лыжник
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Во Львовской области, на горе Тростян травмировался лыжник, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как сообщили СМИ в пресс-службе ГСЧС Львовской области, 23 января на лыжной трассе горы Тростян оказали помощь травмированному туристу-лыжнику.
Во время катания лыжник, 1984 года рождения, житель г. Запорожье, получил травму левой руки.
Спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
Напомним, в Сколевском районе, во время прогулки по лесу, турист сломал ногу.