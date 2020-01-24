На горе Тростян травмировался лыжник

Как сообщили СМИ в пресс-службе ГСЧС Львовской области, 23 января на лыжной трассе горы Тростян оказали помощь травмированному туристу-лыжнику.

Во время катания лыжник, 1984 года рождения, житель г. Запорожье, получил травму левой руки.

Спасатели оказали пострадавшему домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

Напомним, в Сколевском районе, во время прогулки по лесу, турист сломал ногу.