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На горі Піп Іван вандали пошкодили обладнання обсерваторії

На горі Піп Іван вандали пошкодили обладнання обсерваторії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. На горі Піп Іван 22 серпня в Міжнародному науковому центрі "Обсерваторія" на Прикарпатті невідомі вчинили акт вандалізму – пошкодили систему громовідведення. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Обсерваторії.

"Вони залізли на мідний дах будівлі і пошкодили систему громовідведення. "Туристи" поводили себе зухвало і по-хамськи, не звертали увагу на чергових рятувального посту, які намагалися їх зупинити", - йдеться в повідомлені.

Неправомірні дії молодиків було зафіксовано камерами відео спостереження. Матеріали передані у правоохоронні органи разом із заявою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника про свідоме пошкодження невідомими державного майна. Вартість пошкодження оцінено у 600 тисяч гривень.

"Нині будівлю Обсерваторії на горі Піп Іван зачинено для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи по її відновленню. Це не перший випадок вандалізму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, невідомі вандали в черговий раз облили фарбою пам'ятник маршалу СРСР Івану Конєву у Празі.

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