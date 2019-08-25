На горі Піп Іван вандали пошкодили обладнання обсерваторії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. На горі Піп Іван 22 серпня в Міжнародному науковому центрі "Обсерваторія" на Прикарпатті невідомі вчинили акт вандалізму – пошкодили систему громовідведення. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Обсерваторії.
"Вони залізли на мідний дах будівлі і пошкодили систему громовідведення. "Туристи" поводили себе зухвало і по-хамськи, не звертали увагу на чергових рятувального посту, які намагалися їх зупинити", - йдеться в повідомлені.
Неправомірні дії молодиків було зафіксовано камерами відео спостереження. Матеріали передані у правоохоронні органи разом із заявою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника про свідоме пошкодження невідомими державного майна. Вартість пошкодження оцінено у 600 тисяч гривень.
"Нині будівлю Обсерваторії на горі Піп Іван зачинено для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи по її відновленню. Це не перший випадок вандалізму", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, невідомі вандали в черговий раз облили фарбою пам'ятник маршалу СРСР Івану Конєву у Празі.