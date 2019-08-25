На горе Поп Иван вандалы повредили оборудование обсерватории
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. На горе Поп Иван 22 августа в Международном научном центре "Обсерватория" на Прикарпатье неизвестные совершили акт вандализма - повредили систему громовидведення. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-центр Обсерватории.
"Они залезли на медную крышу здания и повредили систему громовидведення."Туристы" вели себя вызывающе и по-хамски, не обращали внимания на дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить", - говорится в сообщении.
Неправомерные действия молодчиков были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Материалы переданы в правоохранительные органы вместе с заявлением Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника о сознательном повреждения неизвестными государственного имущества. Стоимость повреждения оценен в 600 000 гривен.
"Сейчас здание Обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы по ее восстановлению. Это не первый случай вандализма", - говорится в сообщении.
Напомним, неизвестные вандалы в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.