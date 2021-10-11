На Гавайських островах стався землетрус магнітудою 6,2

Деталі

За даними служби, підземні поштовхи було зафіксовано 10 жовтня приблизно о 21:48, їхній епіцентр був за 113 км на північний захід від прибережного міста Хіло (штат Гаваї, США) із населенням 45 тис. людей.

Осередок землетрусу, магнітуда якого за шкалою Ріхтера становила 6,2 бали, залягав на глибині 35 км.

Інформація про загрозу цунамі, постраждалих чи руйнування не надходила.

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Нагадаємо

9 жовтня в Папуа Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,4.