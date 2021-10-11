На Гавайских островах произошло землетрясение магнитудой 6,2
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Вчера вечером на Гавайских островах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Детали
По данным службы, подземные толчки было зафиксировано 10 октября примерно в 21:48, их эпицентр находился в 113 км к юго-западу от прибрежного города Хило (штат Гавайи, США) с населением 45 тыс. человек.
Очаг землетрясения, магнитуда которого по шкале Рихтера составила 6,2 балла, находился на глубине 35 км.
Информация об угрозе цунами, пострадавших или разрушениях не поступала.
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Напомним
9 октября в Папуа Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,4.