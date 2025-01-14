На фронті відбулося 158 бойових зіткнень, 70 з яких на Покровському напрямку - Генштаб

Загалом, від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22.00 14.01.2025, пише УНН.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 40 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах,

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки та Табаївки, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмів окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного. Сили оборони відбили 14 атак загарбників.

Вісім разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 300 окупантів, з них 166 - безповоротно. Також знищено танк, 13 одиниць автомобільної техніки, 12 мотоциклів, два БпЛА "Ланцет", артилерійську систему, засіб РЕБ, антену управління БпЛА та засіб супутникового зв’язку. До того ж, пошкоджено два танки та два автомобілі росіян,