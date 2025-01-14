На фронте произошло 158 боевых столкновений, 70 из которых на Покровском направлении - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 158 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22.00 14.01.2025, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 32 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 40 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки и Табаевки, где украинские защитники остановили пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новоегоровка, Райгородка, Макеевка, Заречное, Терны и Григорьевка. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили 14 штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Александро-Шультино. Силы обороны отбили 14 атак захватчиков.

Восемь раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Янтарное, Новоторецкое, Луч, Зеленое, Новый Труд, Чунишино, Зверево, Успеновка, Новоандреевка, Надиевка, Петропавловка и Шевченко. Наши защитники остановили 70 штурмовых действий противника.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 300 оккупантов, из них 166 - безвозвратно. Также уничтожены танк, 13 единиц автомобильной техники, 12 мотоциклов, два БпЛА «Ланцет», артиллерийская система, средство РЭБ, антенна управления БпЛА и средство спутниковой связи. К тому же, повреждены два танка и два автомобиля россиян,