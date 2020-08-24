На Філіппінах стався подвійний вибух: близько десятка загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Філіппінах стався подвійний вибух, у результаті якого загинуло щонайменше 10 осіб. Крім того, повідомляється про мінімум 17 постраждалих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Аl Jazeera.
“За даними влади, щонайменше 10 осіб були вбиті в результаті двох вибухів, в тому числі одного, імовірно, здійсненого терористкою-смертницею, в місті Холо на півдні Філіппін”, — пише видання.
Відзначається, що глава філіппінського Червоного Хреста Річард Гордон сказав, що вибух стався приблизно опівдні.
“Гордон, який також є сенатором, сказав, що мотоцикл з саморобним вибуховим пристроєм вибухнув поруч з військовою вантажівкою. Офіс Червоного Хреста в Холо знаходиться недалеко від місця вибуху. У результаті першого вибуху загинули п’ять солдатів і четверо мирних жителів”, - зазначає видання.
За повідомленнями ЗМІ, коли влада оточувала цей район, другий вибух, імовірно, здійснений терористкою-смертницею, вбив одну людину, повідомив генерал-лейтенант Корлето Вінлуан. Якщо це підтвердиться, це буде четвертий відомий теракт смертника в країні.
Додається, що в результаті двох атак постраждали не менше 17 військовослужбовців.
Нагадаємо, влада Сирії назвали терактом вибух, що спричинив знеструмлення всієї країни.