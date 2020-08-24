Власти Сирии назвали терактом взрыв, вызвавший обесточивание всей страны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Причиной взрыва на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, который привел к отключению электричества в стране, стал теракт. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим, передает SANA, пишет УНН.
Взрыв произошел рано утром 24 августа на участке газопровода между районами Адра и Думейр. По словам министра энергетики Сирии Мухаммеда Зухера Харбутли, он привел к падению давления газа на электростанции Дейр-Али, еще две станции вышли из строя.
Позже в Минэнерго заявили, что подача электричества в ряде провинций страны, в том числе Дамаске, постепенно восстанавливается. По словам Харбутли, специалисты смогли перезапустить некоторые из вышедших из строя электростанций и снабдить жизненно важные объекты электроэнергией.
На место происшествия прибыли пожарные. После того, как вызванное взрывом возгорание будет потушено, поврежденные участки газопровода заменят, добавил Ганим.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
#عاجل.. بالفيديو.. انفجار كبير في ريف دمشق يقطع الكهرباء عن سوريا
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.
وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق. pic.twitter.com/kzGYKkEHFB