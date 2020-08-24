Влада Сирії назвала терактом вибух, що викликав знеструмлення усієї країни
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Причиною вибуху на газопроводі в сирійській провінції Дамаск, який привів до відключення електрики в країні, став теракт. Про це заявив міністр нафти і мінеральних ресурсів Сирії Алі Ганім, передає SANA, пише УНН.
Вибух стався рано вранці 24 серпня на ділянці газопроводу між районами Адра і Думейр. За словами міністра енергетики Сирії Мухаммеда Зухер Харбутлі, він привів до падіння тиску газу на електростанції Дейр-Алі, ще дві станції вийшли з ладу.
Пізніше в Міненерго заявили, що подача електрики в ряді провінцій країни, в тому числі Дамаску, поступово відновлюється. За словами Харбутлі, фахівці змогли перезапустити деякі з електростанцій, що вийшли з ладу і забезпечити життєво важливі об’єкти електроенергією.
На місце події прибули пожежники. Після того, як викликане вибухом загоряння буде загашено, пошкоджені ділянки газопроводу замінять, додав Ганім.
Про постраждалих і жертви не повідомляється.
# عاجل .. بالفيديو .. انفجار كبير في ريف دمشق يقطع الكهرباء عن سوريا
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن وزير الكهرباء أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.
وأوضح الوزير أن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق. pic.twitter.com/kzGYKkEHFB