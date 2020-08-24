На Филиппинах произошел двойной взрыв: около десятка погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На Филиппинах произошел двойной взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Кроме того, сообщается о минимум 17 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аl Jazeera.
"По данным властей, по меньшей мере 10 человек были убиты в результате двух взрывов, в том числе одного, вероятно, осуществленного террористкой-смертницей, в городе Холо на юге Филиппин", - пишет издание.
Отмечается, что глава филиппинского Красного Креста Ричард Гордон сказал, что взрыв произошел около полудня.
"Гордон, который также является сенатором, сказал, что мотоцикл с самодельным взрывным устройством взорвался рядом с военным грузовиком. Офис Красного Креста в Холо находится недалеко от места взрыва. В результате первого взрыва погибли пять солдат и четверо мирных жителей", - отмечает издание.
По сообщениям СМИ, когда власть окружала этот район, второй взрыв, вероятно, совершенный террористкой-смертницей, убил одного человека, сообщил генерал-лейтенант Корлето Винлуан. Если это подтвердится, это будет четвертый известный теракт смертника в стране.
Добавляется, что в результате двух атак пострадали не менее 17 военнослужащих.
Напомним, власти Сирии назвали терактом взрыв, повлекший обесточивание всей страны.