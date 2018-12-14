На Фанарі просили Макарія і Філарета не висуватися на предстоятеля нової УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій звернувся із проханням до голови Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія і очільника Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарета не ставити на голосування по очільнику нової УПЦ свої кандидатури. Про це повідомив митрополит Макарій в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
"Ми підписали звернення до Вселенського патріарха про надання Томосу, я зразу об’явив, що я свою кандидатуру не буду виставляти. Бог мені думку таку добру прислав, бо уже в жовтні місяці прийшов лист за підписом Вселенського патріарха, до мене прийшов і, напевне, до патріарха Філарета, щоб ми не ставили на голосування – ні один, ні другий", - повідомив митрополит Макарій.
При цьому він додав, що українські архієреї й священнослужителі мають готуватись до входження у "правове, канонічне поле, якого ми, я признаюсь сам за себе, не дуже притримувались".
У той же час, на думку митрополита, правильніше було б при створенні нової УПЦ спочатку об’єднатися церквам довкола Томосу, а коли об’єднання досягло б успіху, тоді вже проводити собор.
"Дай Боже, щоби не було ніяких ексцесів на соборі, щоб не було ніяких загострень", - додав голова УАПЦ.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці. Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.
Також нагадаємо, об'єднання церков в Україні підтримають 15 ієрархів УПЦ МП. При цьому глава УПЦ МП Онуфрій відправив назад у Стамбул листа патріарха Варфоломія, в якому йшлося про те, що після надання автокефалії українській церкві предстоятель УПЦ МП Онуфрій вже не зможе називатися “митрополитом Київським”.