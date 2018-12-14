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На Фанаре просили Макария и Филарета не выдвигаться на предстоятеля новой УПЦ

Киев • УНН

 • 16948 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей обратился с просьбой к главе Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета не ставить на голосование по главе новой УПЦ свои кандидатуры. Об этом сообщил митрополит Макарий в интервью Радио Свобода, передает УНН.

На Фанаре просили Макария и Филарета не выдвигаться на предстоятеля новой УПЦ

"Мы подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса, я сразу объявил, что я свою кандидатуру не буду выдвигать. Бог мне мысль такую хорошую прислал, потому уже в октябре пришло письмо за подписью Вселенского патриарха, ко мне пришло и, наверное, к патриарху Филарету, чтобы мы не ставили на голосование - ни один, ни другой", - сообщил митрополит Макарий.

При этом он добавил, что украинские архиереи и священнослужители должны готовиться к вхождению в "правовое, каноническое поле, которого мы, я признаюсь сам за себя, не очень придерживались".

В то же время, по мнению митрополита, правильнее было бы при создании новой УПЦ сначала объединиться церквям вокруг Томоса, а когда объединение достигло бы успеха, тогда уже проводить собор.

"Дай Бог, чтобы не было никаких эксцессов на соборе, чтобы не было никаких обострений", - добавил глава УАПЦ.

Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице. Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут главу этой структуры.

Также напомним, объединение церквей в Украине поддержат 15 иерархов УПЦ МП. При этом глава УПЦ МП Онуфрий отправил обратно в Стамбул письмо патриарха Варфоломея, в котором говорилось о том, что после предоставления автокефалии украинской церкви предстоятель УПЦ МП Онуфрий уже не сможет называться "митрополитом Киевским".

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