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На Дунаї проходять спільні військові навчання України і Румунії

На Дунаї проходять спільні військові навчання України і Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У дельті Дунаю, в районі Ізмаїла і Тульчи (Румунія) проходять спільні українсько-румунські військові навчання "Риверин 2019". Про це повідомляє УНН з посиланням на військово-морські сили Румунії.

Повідомляється, що військові навчання буду проходити в період з 3 по 7 вересня.

У навчаннях візьмуть участь 300 військовослужбовців з України та Румунії.

Відкриття навчань відбудеться 4 вересня, які відвідає командувач військово-морськими силами України, адмірал Ігор Воронченко.

Як повідомляв УНН, близько 3 тис. військовослужбовців і більше ніж 40 судів з 18 країн беруть участь у щорічних військово-морських навчаннях "Northern Coasts", які починаються 3 вересня в гавані Копенгагена.

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