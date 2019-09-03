На Дунаї проходять спільні військові навчання України і Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У дельті Дунаю, в районі Ізмаїла і Тульчи (Румунія) проходять спільні українсько-румунські військові навчання "Риверин 2019". Про це повідомляє УНН з посиланням на військово-морські сили Румунії.
Повідомляється, що військові навчання буду проходити в період з 3 по 7 вересня.
У навчаннях візьмуть участь 300 військовослужбовців з України та Румунії.
Відкриття навчань відбудеться 4 вересня, які відвідає командувач військово-морськими силами України, адмірал Ігор Воронченко.
Як повідомляв УНН, близько 3 тис. військовослужбовців і більше ніж 40 судів з 18 країн беруть участь у щорічних військово-морських навчаннях "Northern Coasts", які починаються 3 вересня в гавані Копенгагена.