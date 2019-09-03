На Дунае проходят совместные военные учения Украины и Румынии

Сообщается, что военные учения буду проходить в период с 3 по 7 сентября.

В учениях примут участие 300 военнослужащих из Украины и Румынии.

Открытие учений состоится 4 сентября, которые посетит командующий военно-морскими силами Украины, адмирал Игорь Воронченко.

Как сообщал УНН, около 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов из 18 стран принимают участие в ежегодных военно-морских учениях "Northern Coasts" , которые начинаются 3 сентября в гавани Копенгагена.