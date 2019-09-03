На Дунае проходят совместные военные учения Украины и Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В дельте Дуная, в районе Измаила и Тульчи (Румыния) проходят совместные украинско-румынские военные учения "Риверин 2019". Об этом сообщает УНН со ссылкой на военно-морские силы Румынии.
Сообщается, что военные учения буду проходить в период с 3 по 7 сентября.
В учениях примут участие 300 военнослужащих из Украины и Румынии.
Открытие учений состоится 4 сентября, которые посетит командующий военно-морскими силами Украины, адмирал Игорь Воронченко.
Как сообщал УНН, около 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов из 18 стран принимают участие в ежегодных военно-морских учениях "Northern Coasts" , которые начинаются 3 сентября в гавани Копенгагена.