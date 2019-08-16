На другу половину серпня на виплату пенсій направлено майже 25 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Пенсійний фонд України спрямував на виплати пенсій 24 974,4 млн грн, а на виплату субсидій — 120,9 млн грн, повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.
“Станом на 16.08.2019 року на виплату пенсій спрямовано 24 974,4 млн грн, на виплату субсидій — 120,9 млн грн (70,8 % та 76,9 % місячної потреби в коштах, відповідно)”, — йдеться в повідомленні.
У Пенсійному фонді зазначили, що фінансування та виплата пенсій і субсидій здійснюються відповідно до затверджених графіків.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України почав масштабне переведення діючих пенсійних справ в електронний формат.