На вторую половину августа на выплату пенсий направлено почти 25 млн грн

“По состоянию на 16.08.2019 года на выплату пенсий направлено 24 974,4 млн грн, на выплату субсидий — 120,9 млн грн (70,8% и 76,9% месячной потребности в средствах, соответственно)”, — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде отметили, что финансирование и выплата пенсий и субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.

Напомним, Пенсионный фонд Украины начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат.