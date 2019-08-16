На вторую половину августа на выплату пенсий направлено почти 25 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Пенсионный фонд Украины направил на выплаты пенсий 24 974,4 млн грн, а на выплату субсидий — 120,9 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“По состоянию на 16.08.2019 года на выплату пенсий направлено 24 974,4 млн грн, на выплату субсидий — 120,9 млн грн (70,8% и 76,9% месячной потребности в средствах, соответственно)”, — говорится в сообщении.
В Пенсионном фонде отметили, что финансирование и выплата пенсий и субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.
Напомним, Пенсионный фонд Украины начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат.