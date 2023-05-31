Глави МЗС НАТО на неформальній зустрічі в Осло обговорять підтримку України - міністр

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"Ця зустріч є останньою зустріччю міністрів закордонних справ перед самітом НАТО у Вільнюсі в липні. Головною темою обговорень тут, в Осло, будуть продовження наших відносин та підтримка України", - сказала вона.

Міністр додала: "Я вважаю, що нам потрібно посилити нашу допомогу, щоб допомогти Україні захистити себе. Тому нам потрібно активізувати як гуманітарну, так і військову допомогу. І це також пов’язано зі здатністю України протистояти цьому жорстокому агресору".

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Вона повідомила, що у зустрічі візьмуть участь 31 країна-член Альянсу, а також запрошена Швеція. Гуйтфельд також наголосила на важливості довгострокової цивільної та військової підтримки України.

"Норвегія виконує свою частину у рамках оголошеної програми підтримки України. Це 5-річна програма підтримки, яка дасть майже 7 мільярдів євро на відновлення. Норвегія є основним учасником комплексного пакета допомоги Україні, що є ще одним важливим довгостроковим зобов’язанням", - підкреслила міністр.

Крім цього, додала вона, зустріч вчергове "підтвердить міцні трансатлантичні зв’язки" та зосередиться на розв’язанні спільних викликів, оскільки війна в Україні "показала, наскільки НАТО важлива для нашої безпеки".

"З війною в Україні росія ослабла, але її стратегічний ядерний арсенал все ще знаходиться поблизу нашого кордону. Ми уважно стежимо за військовою діяльністю в цьому регіоні", - зазначила вона.

Нагадаємо

Норвегія візьме участь у навчанні українських військових на винищувачах F-16 американського виробництва.