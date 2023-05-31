Главы МИД НАТО на неформальной встрече в Осло обсудят поддержку Украины – министр

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"Эта встреча является последней встречей министров иностранных дел перед саммитом НАТО в Вильнюсе в июле. Главной темой обсуждений здесь, в Осло, будут продолжение наших отношений и поддержка Украины", - сказала она.

Министр добавила: "Я считаю, что нам нужно усилить нашу помощь, чтобы помочь Украине защитить себя. Поэтому нам нужно активизировать как гуманитарную, так и военную помощь. И это также связано со способностью Украины противостоять этому жестокому агрессору".

Детали

Она сообщила, что во встрече примут участие 31 страна-член Альянса, а также приглашённая Швеция. Гуйтфельд также подчеркнула важность долгосрочной гражданской и военной поддержки Украины.

"Норвегия выполняет свою часть в рамках объявленной программы поддержки Украины. Это 5-летняя программа поддержки, которая даст почти 7 миллиардов евро на восстановление. Норвегия является основным участником комплексного пакета помощи Украине, что является еще одним важным долгосрочным обязательством", - подчеркнула министр.

Кроме этого, добавила она, встреча в очередной раз "подтвердит прочные трансатлантические связи" и сосредоточится на решении общих вызовов, поскольку война в Украине "показала, насколько НАТО важна для нашей безопасности".

"С войной в Украине россия ослабла, но ее стратегический ядерный арсенал все еще находится вблизи нашей границы. Мы внимательно следим за военной деятельностью в этом регионе", - отметила она.

Напомним

Норвегия примет участие в обучении украинских военных на истребителях F-16 американского производства.