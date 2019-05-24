На дорогах Києва авто зупинилися у значних заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На дорогах Києва станом на 8:45 спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальний рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Басейній, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Набережному шосе, проспекті Валерія Лобановського.
Певне ускладнення руху помітне на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, вулицях Олени Теліги, Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери, бульварі Лесі Українки, Наддніпрянському шосе.
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Крім того, значне ускладнення руху помітне на Голосіївському проспекті, Великій окружній дорозі, вулиці Соборній, проспекті Леся Курбаса.
На лівому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігається на проспектах Генерала Ватутіна та Соборності, вулицях Бориспільській, Євгена Сверстюка, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, проспекті Визволителів.
На Південному, Дарницькому мосту та мосту Патона затори спостерігаються у бік правого берега. На Північному мосту та мосту Метро можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, 26 травня, у Києві відбудеться 27-й спортивно-масовий благодійний захід “Пробіг під каштанами”, у зв’язку з чим у центрі столиці перекриють рух.