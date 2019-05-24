На дорогах Киева авто остановились в значительных пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На дорогах Киева по состоянию на 8:45 наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальный уровень заторов наблюдается на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Бассейной, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского.
Видимое осложнение движение заметно на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улицах Елены Телиги, Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры, бульваре Леси Украинки, Надднепрянском шоссе.
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Кроме того, значительное усложнение движения заметно на Голосеевском проспекте, Большой окружной дороге, улице Соборной, проспекте Леся Курбаса.
На левом берегу осложнения движения автотранспорта наблюдается на проспектах Генерала Ватутина и Соборности, улицах Бориспольской, Евгения Сверстюка, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспекте Освободителей.
На Южном, Дарницком мосту и мосту Патона пробки наблюдаются в сторону правого берега. На Северном мосту и мосту Метро можно проехать свободно.
Как сообщал УНН, 26 мая, в Киеве состоится 27-й спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами", в связи с чем в центре столицы перекроют движение.