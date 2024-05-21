На Донеччині викрили правоохоронців, які безпідставно нарахували підлеглим майже 3 мільйони бойових доплат
Київ • УНН
У Донецькій області викрито чотирьох правоохоронців, які незаконно нараховували та виплачували бойові надбавки підлеглим, завдавши державі збитків на суму понад 2,6 мільйона гривень.
На Донеччині викрили чотирьох правоохоронців, які безпідставно здійснювали нарахування та виплату бойових доплат підлеглим. Про це пише УНН з посиланням заяву ДБР.
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Слідчі з'ясували, що керівник одного з міжрайонних відділів правоохоронного органу Донецької області організував злочинну схему з незаконного нарахування та виплати бойових доплат підлеглим працівникам.
Правоохоронець залучив до схеми двох очільників районних відділень та головного бухгалтера міжрайонного відділу правоохоронного органу Донецької області.
Незаконні нарахування здійснювались впродовж кількох місяців. Посадовці вносили неправдиві відомості щодо участі правоохоронців у бойових діях та заходах з відсічі збройної агресії рф.
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На цій підставі 24 правоохоронці незаконно отримали бойові доплати. Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 2,6 млн гривень.
Чотирьом правоохоронцям повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену повторно в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 191 КК України) та у службовому підробленні (ч. 1, 2 ст. 366 КК України)
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладення арешту на майно підозрюваних та відсторонення їх від посади.
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