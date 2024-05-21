В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

В Донецкой области разоблачили четырех правоохранителей, которые безосновательно осуществляли начисление и выплату боевых доплат подчиненным. Об этом пишет УНН со ссылкой заявление ГБР.

Детали

Следователи выяснили, что руководитель одного из межрайонных отделов правоохранительного органа Донецкой области организовал преступную схему по незаконному начислению и выплате боевых доплат подчиненным работникам.

Правоохранитель привлек к схеме двух руководителей районных отделений и главного бухгалтера межрайонного отдела правоохранительного органа Донецкой области.

Незаконные начисления осуществлялись в течение нескольких месяцев. Чиновники вносили ложные сведения об участии правоохранителей в боевых действиях и мероприятиях по отпору вооруженной агрессии РФ.

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На этом основании 24 правоохранителя незаконно получили боевые доплаты. Общая сумма установленных убытков государству составляет более 2,6 млн гривен.

Четырем правоохранителям сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины) и в служебном подлоге (ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины) - заявили в ГБР.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, наложение ареста на имущество подозреваемых и отстранение их от должности.

Напомним

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выманивали у людей деньги, представляясь работниками Государственного бюро расследований и предлагая широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов".