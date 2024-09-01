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На Донеччині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і 6 отримали поранення

На Донеччині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і 6 отримали поранення

Київ • УНН

 • 27044 перегляди

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині за добу загинула 1 людина в Щербинівці, 6 отримали поранення. Загалом в області загинули 2715 осіб, 5928 поранені, без урахування Маріуполя та Волновахи.

Унаслідок обстрілів військами рф Донеччини загинула людина та ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 31 серпня росіяни вбили одного жителя Донеччини - у Щербинівці. Ще шестеро людей в області за добу дістали поранення,

- написав Філашкін.

Деталі

За його словами, поранення дістали троє людей у Добропіллі, двоє - у Лимані та одна - у Званівці.

Загалом на Донеччині загинули 2715 осіб та 5928 зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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На Покровському напрямку Сили оборони відбили понад 50 штурмів рф - Генштаб01.09.24, 09:36 • 26303 перегляди

Ольга Розгон

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