В Донецкой области в результате российских обстрелов один человек погиб и 6 получили ранения

В результате обстрелов войсками рф Донетчины погиб человек и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 31 августа россияне убили одного жителя Донецкой области - в Щербиновке. Еще шесть человек в области за сутки получили ранения, - написал Филашкин.

Детали

По его словам, ранения получили три человека в Доброполье, двое - в Лимане и один - в Звановке.

Всего в Донецкой области погибли 2715 человек и 5928 получили ранения. Общее количество жертв россиян указано без учета Мариуполя и Волновахи.

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