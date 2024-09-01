В Донецкой области в результате российских обстрелов один человек погиб и 6 получили ранения
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки погиб 1 человек в Щербиновке, 6 получили ранения. Всего в области погибли 2715 человек, 5928 ранены, без учета Мариуполя и Волновахи.
В результате обстрелов войсками рф Донетчины погиб человек и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
За 31 августа россияне убили одного жителя Донецкой области - в Щербиновке. Еще шесть человек в области за сутки получили ранения,
Детали
По его словам, ранения получили три человека в Доброполье, двое - в Лимане и один - в Звановке.
Всего в Донецкой области погибли 2715 человек и 5928 получили ранения. Общее количество жертв россиян указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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