На Донеччині ліквідовують лісові пожежі на площі 90 га: загрози населеним пунктам немає - ДСНС
Київ • УНН
Надзвичайники ліквідували два осередки горіння лісової підстилки на Донеччині. Ситуація контрольована, загрози населеним пунктам немає, але спостерігається задимлення та тління.
У Донецькій області ліквідовано два осередки горіння лісової підстилки на загальній площі 53,1 га. Ситуація контрольована, загрози населеним пунктам немає, але спостерігається задимлення та тління, розповіли 4 жовтня в ДСНС.
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Як повідомляється, ситуація з лісовими пожежами на території Лиманської та Святогірської МВА залишається контрольованою. Надзвичайники ліквідували два осередки горіння лісової підстилки на території на загальній площі 53,1 га. Вогнем пройдено 90 га лісу.
Як вказали в ДСНС, загрози населеним пунктам немає.
Вогнеборці продовжують працювати над ліквідацією окремих осередків горіння на території Святогірської МВА. Там наразі спостерігається задимлення та тління.
Нагадаємо
3 жовтня повідомлялось, що у Харківській області четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі у Борівській громаді, ще двоє - мають опіки. Знищено понад тисячу будинків.