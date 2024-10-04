В Донецкой области ликвидируют лесные пожары на площади 90 га: угрозы населенным пунктам нет - ГСЧС
Киев • УНН
Чрезвычайники ликвидировали два очага горения лесной подстилки в Донецкой области. Ситуация контролируемая, угрозы населенным пунктам нет, но наблюдается задымление и тление.
В Донецкой области ликвидированы два очага горения лесной подстилки на общей площади 53,1 га. Ситуация контролируемая, угрозы населенным пунктам нет, но наблюдается задымление и тление, рассказали 4 октября в ГСЧС.
Детали
Как сообщается, ситуация с лесными пожарами на территории Лиманской и Святогорской МВА остается контролируемой. Чрезвычайники ликвидировали два очага горения лесной подстилки на территории на общей площади 53,1 га. Огнем пройдено 90 га леса.
Как указали в ГСЧС, угрозы населенным пунктам нет.
Пожарные продолжают работать над ликвидацией отдельных очагов горения на территории Святогорской МВА. Там сейчас наблюдается задымление и тление.
Напомним
3 октября сообщалось, что в Харьковской области четыре человека сгорели заживо в результате пожара в Боровской громаде, еще двое - имеют ожоги. Уничтожено более тысячи домов.