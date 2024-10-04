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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области ликвидируют лесные пожары на площади 90 га: угрозы населенным пунктам нет - ГСЧС

В Донецкой области ликвидируют лесные пожары на площади 90 га: угрозы населенным пунктам нет - ГСЧС

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 14:07  •  2504 просмотра

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Чрезвычайники ликвидировали два очага горения лесной подстилки в Донецкой области. Ситуация контролируемая, угрозы населенным пунктам нет, но наблюдается задымление и тление.

В Донецкой области ликвидированы два очага горения лесной подстилки на общей площади 53,1 га. Ситуация контролируемая, угрозы населенным пунктам нет, но наблюдается задымление и тление, рассказали 4 октября в ГСЧС. 

Детали

Как сообщается, ситуация с лесными пожарами на территории Лиманской и Святогорской МВА остается контролируемой. Чрезвычайники ликвидировали два очага горения лесной подстилки на территории на общей площади 53,1 га.  Огнем пройдено 90 га леса.

Как указали в ГСЧС,  угрозы населенным пунктам нет.

Пожарные продолжают работать над ликвидацией отдельных очагов горения на территории Святогорской МВА. Там сейчас наблюдается задымление и тление.

Напомним 

3 октября сообщалось, что в Харьковской области четыре человека сгорели заживо в результате пожара в Боровской громаде, еще двое - имеют ожоги. Уничтожено более тысячи домов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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