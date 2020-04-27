На Донеччині жінка у гаражі виявила міну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Донеччині жінка виявила у своєму нещодавно придбаному гаражі міну. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
“На лінію 102 зателефонувала маріупольчанка та повідомила про небезпечну знахідку у своєму гаражі. На місці події працювали співробітники патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Виявлену в приміщенні міну правоохоронці вилучили для подальшої утилізації”, — сказано у повідомленні.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють обставини потрапляння боєприпаса до гаражного приміщення та його власників.
Нагадаємо, у Волноваському районі Донецької області правоохоронці виявили великий арсенал із тисячами різноманітних боєприпасів.