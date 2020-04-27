В Донецкой области женщина в гараже обнаружила мину

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36701 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81050 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102094 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128313 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128899 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172370 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121754 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157581 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104929 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
В Донецкой области женщина в гараже обнаружила мину

В Донецкой области женщина в гараже обнаружила мину

Киев  •  УНН

 • 10678 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Донецкой области женщина обнаружила в своем недавно приобретенном гараже мину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

“На линию 102 позвонила мариупольчанка и сообщила об опасной находке в своем гараже. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обнаруженную в помещении мину правоохранители изъяли для дальнейшей утилизации”, — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства попадания боеприпаса в гаражное помещение и его владельцах.

Напомним, в Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили большой арсенал с тысячами различных боеприпасов.

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