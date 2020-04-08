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На Донеччині затримали групу, яка викрала кабелю на суму близько мільйона гривень

На Донеччині затримали групу, яка викрала кабелю на суму близько мільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Донеччині викрили групу із трьох осіб, яка викрали майже кілометр кабелю вартістю близько мільйона гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"Оперативники управління карного розшуку викрили трьох осіб, які вирізали високовольтний кабель на лінії розмежування під Волновахою. За одну ніч зловмисники викрали майже кілометр алюмінієвого дроту, спричинивши збитків на суму близько мільйона гривень, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що "набігу" крадіїв зазнала лінія електропередач, що була пошкоджена і знеструмлена під час бойових дій в 2014 році.

Так, поліція отримала оперативну інформацію про серію крадіжок кабельно-провідникової продукції у Волноваському районі.

"Злочинці руйнували високовольтну лінію на межі з тимчасово окупованою територією: валили вишки і вирізали кабель для подальшого продажу. Розшуковці обласного главку поліції за процесуального керівництва прокуратури області припинили злочинну діяльність групи, причетну до пошкодження ЛЕП між селами Мирне і Гранітне", - додається у повідомленні.

За даними поліції, троє чоловіків діяли вночі, дотримуючись заходів конспірації. За допомогою спеціальних інструментів вирізали алюмінієвий кабель, ховали його в обумовленому місці, а потім непомітно вивозили.

Поліцейські вирахували місце і час наступного злочину і організували засідку. Підозрюваних було затримано у момент крадіжки.

У затриманих вилучено 25 рулонів високовольтного кабелю вагою приблизно 2500 кг. За один "заїзд" спільники винищили близько кілометра дротів вартістю приблизно мільйон гривень.

Викрадений алюміній фігуранти планували збути на "чорному ринку", де отримали б за нього у 20 разів меншу суму.

Учасники групи – мешканці Волноваського району віком 17-37 років. Лідер угруповання – раніше судимий за крадіжку з проникненням в приміщення.

Злочин кваліфіковано за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена групою осіб).

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює канал збуту кольорового металу та інших осіб, які можуть бути причетними до крадіжок на лінії електропередач.

Нагадаємо, на Вінниччині затримано та взято під варту групу осіб, що викрали зі складу фермерського господарства хімічних засобів захисту рослин на 4,5 мільйонів гривень.

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