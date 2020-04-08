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В Донецкой области задержали группу, которая похитила кабель на сумму около миллиона гривен

В Донецкой области задержали группу, которая похитила кабель на сумму около миллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 17033 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Донецкой области разоблачили группу из трех человек, которая похитила почти километр кабеля стоимостью около миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Оперативники управления уголовного розыска разоблачили трех человек, которые вырезали высоковольтный кабель на линии разграничения под Волновахой. За одну ночь злоумышленники похитили почти километр алюминиевого провода, вызвав ущерб на сумму около миллиона гривен, - сказано в сообщении.

Отмечается, что "набег" воров претерпела линия электропередач, которая была повреждена и обесточена во время боевых действий в 2014 году.

Так, полиция получила оперативную информацию о серии краж кабельно-проводниковой продукции в Волновахском районе.

"Преступники разрушали высоковольтную линию на границе с временно оккупированной территории: валили вышки и вырезали кабель для продажи. Сыщики областного главка полиции по процессуального руководства прокуратуры области пресекли преступную деятельность группы, причастную к повреждению ЛЭП между селами Мирное и Гранитное", - добавляется в сообщении .

По данным полиции, трое мужчин действовали ночью, соблюдая меры конспирации. С помощью специальных инструментов вырезали алюминиевый кабель, хоронили его в условленном месте, а потом незаметно вывозили.

Полицейские вычислили место и время следующего преступления и организовали засаду. Подозреваемых задержали в момент кражи.

У задержанных изъято 25 рулонов высоковольтного кабеля весом примерно 2500 кг. За один "заезд" сообщники истребили около километра проводов стоимостью примерно миллион гривен.

Похищенный алюминий фигуранты планировали сбыть на "черном рынке", где получили бы за него в 20 раз меньшую сумму.

Участники группы - жители Волновахского района в возрасте 17-37 лет. Лидер группировки - ранее судимый за кражу с проникновением в помещение.

Преступление квалифицировано по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная группой лиц).

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает канал сбыта цветного металла и других лиц, которые могут быть причастны к кражам на линии электропередач.

Напомним, в Винницкой области задержан и взят под стражу группу лиц, похитивших из состава фермерского хозяйства химических средств защиты растений на 4,5 млн гривен.

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