На Донеччині троє поліцейських побили чоловіка

“Трьом працівникам ГУ НП в Донецькій області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 (умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, які супроводжувалися насильством) КК України”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 2 січня 2020 року троє поліцейських, здійснюючи службові обов’язки по забезпеченню публічної безпеки і порядку, перебували на автовокзалі у місті Святогірську. На транспортній зупинці між правоохоронцями та жителем міста Лимана виник конфлікт, у ході якого поліцейські нанесли декілька ударів по обличчю та тулубу потерпілого, завдавши йому чисельні тілесні ушкодження у вигляді саден голови та спини.

Досудове розслідування триває.

Вирішується питання про відсторонення працівників поліції від займаних посад.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть поліцейського зі спільником, які підозрюються у жорстокому пограбуванні перехожих.