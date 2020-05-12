В Донецкой области трое полицейских избили мужчину

“Трем работникам ГУ ЧП в Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием) УК Украины”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 2 января 2020 года трое полицейских, осуществляя служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка, находились на автовокзале в городе Святогорске. На транспортной остановке между правоохранителями и жителем города Лимана возник конфликт, в ходе которого полицейские нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего, нанеся ему многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины.

Досудебное расследование продолжается.

Решается вопрос об отстранении сотрудников полиции от занимаемых должностей.

Напомним, в Харькове будут судить полицейского с сообщником, которые подозреваются в жестоком ограблении прохожих.