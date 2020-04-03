На Донеччині судитимуть групу, яка займалася нелегальними перевезеннями пасажирів з ОРЛО на територію РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Донеччині судитимуть п’ятьох зловмисників, які організували нелегальне перевезення пасажирів з тимчасово окупованих територій на територію РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2018 років 5 мешканців Луганської області здійснювали незаконні автобусні перевезення осіб з тимчасово окупованої території Луганщини до населених пунктів України і у зворотному напрямку через закритий міжнародний пункт пропуску “Ізварине” на територію Російської Федерації. Пасажирам послуги нелегальних перевізників обходились у 1 000 грн за 1 місце.
Зловмисникам загрожує від 7 до 9 років за гратами з конфіскацією майна.
Нагадаємо, правоохоронці заблокували механізм незаконних пасажирських перевезень через державний кордон України з тимчасово окупованих територій Луганської області.