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На Донеччині судитимуть групу, яка займалася нелегальними перевезеннями пасажирів з ОРЛО на територію РФ

На Донеччині судитимуть групу, яка займалася нелегальними перевезеннями пасажирів з ОРЛО на територію РФ

Київ • УНН

 • 14306 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Донеччині судитимуть п’ятьох зловмисників, які організували нелегальне перевезення пасажирів з тимчасово окупованих територій на територію РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України”, — сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2018 років 5 мешканців Луганської області здійснювали незаконні автобусні перевезення осіб з тимчасово окупованої території Луганщини до населених пунктів України і у зворотному напрямку через закритий міжнародний пункт пропуску “Ізварине” на територію Російської Федерації. Пасажирам послуги нелегальних перевізників обходились у 1 000 грн за 1 місце.

Зловмисникам загрожує від 7 до 9 років за гратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували механізм незаконних пасажирських перевезень через державний кордон України з тимчасово окупованих територій Луганської області. 

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